Україна розробляє власні засоби для протидії іранським дронам, - Reuters

Як зазначає видання, Захід розробив системи ППО для протидії ракетним атакам. Однак знищення безпілотників вартістю 50 тисяч доларів ракетами, кожна з яких коштує 1 млн доларів, зовсім невигідно.

"Це невигідно, тому нам потрібно постійно знижувати вартість інструментів, які ми використовуємо для знищення "Шахедів", - сказав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Тому йдеться про виявлення безпілотників акустичними та іншими засобами, а також про фактичне їх знищення. У 2022 році Україна запустила проект, спрямований на створення "Армії дронів", який переріс у держпрограму, що охоплює все: від виробництва безпілотних літальних апаратів до навчання пілотів дронів.

Як зазначив Федоров, виробництво безпілотників наразі відбувається по всій Україні, попри загрозу російських авіаударів. За його словами, виробникам було наказано розподілити роботу по різних майданчиках і використовувати бомбосховища для деяких частин виробничого процесу.

"Сьогодні цей підхід працює, і всі виробники продовжують працювати, і ракети не б'ють по виробництву. Вони (удари, - ред.) бувають, але не в таких масштабах", - додав він.

За словами міністра, понад 80% закуповуваних для ЗСУ дронів українського виробництва і збірки.

Анатолій Храпчинський, який працює у фірмі, що розробляє технології радіоелектронної боротьби, порівняв підхід України до технологічних інновацій з російським. За його словами, в той час, як в Росії використовується підхід "зверху вниз" і в ньому домінують держпідприємства, в Україні рушійною силою є приватний сектор, в який залучено безліч невеликих компаній.

"Коли ми починали цей проект минулого року, було сім компаній, які могли б продати дрони державі. Сьогодні їх 40, а до кінця року буде 50", - зазначив Федоров.

Іранські дрони в Росії

Російська Федерація використовує іранські дрони для нанесення ударів по території України. Захід неодноразово заявляв про те, що Росія домовилась з Тегераном про поставки БпЛА, однак Москва й Іран довгий час всіляко відкидали ці звинувачення.

Після надання реальних доказів застосування ворогом безпілотників іранського виробництва - Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Британська розвідка повідомила, що Росія перейшла від отримання невеликих іранських партій БПЛА повітряним транспортом до більших партій за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.

Нещодавно США, Франція, Велика Британія, Албанія й Україна виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.