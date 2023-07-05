Украина разрабатывает собственные средства для противодействия иранским дронам, - Reuters

Как отмечает издание, Запад разработал системы ПВО для противодействия ракетным атакам. Однако уничтожение беспилотников стоимостью 50 тысяч долларов ракетами, каждая из которых стоит 1 млн долларов, совсем невыгодно.

"Это невыгодно, поэтому нам нужно постоянно снижать стоимость инструментов, которые мы используем для уничтожения Шахедов", - сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Поэтому речь идет об обнаружении беспилотников акустическими и другими средствами, а также фактическом их уничтожении. В 2022 году Украина запустила проект, направленный на создание "Армии дронов", переросший в охватывающую все госпрограмму: от производства беспилотных летательных аппаратов до обучения пилотов дронов.

Как отметил Федоров, производство беспилотников сейчас происходит по всей Украине, несмотря на угрозу российских авиаударов. По его словам, производителям было предписано распределить работу по разным площадкам и использовать бомбоубежища для некоторых частей производственного процесса.

"Сегодня этот подход работает, и все производители продолжают работать, и ракеты не бьют по производству. Они (удары - ред.) бывают, но не в таких масштабах", - добавил он.

По словам министра, более 80% закупаемых для ВСУ дронов украинского производства и сборки.

Анатолий Храпчинский, работающий в фирме, разрабатывающей технологии радиоэлектронной борьбы, сравнил подход Украины к технологическим инновациям российским. По его словам, в то время как в России используется подход "сверху вниз" и в нем доминируют госпредприятия, в Украине движущей силой является частный сектор, в который вовлечено множество небольших компаний.

"Когда мы начинали этот проект в прошлом году, было семь компаний, которые могли бы продать дроны государству. Сегодня их 40, а к концу года будет 50", - отметил Федоров.

Иранские дроны в России

Российская Федерация использует иранские дроны для нанесения ударов по территории Украины. Запад неоднократно заявлял о том, что Россия договорилась с Тегераном о поставках БпЛА, однако Москва и Иран долгое время всячески отвергали эти обвинения.

После предоставления реальных доказательств применения врагом беспилотников иранского производства - Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

Британская разведка сообщила, что Россия перешла от получения небольших иранских партий БПЛА воздушным транспортом в более крупные партии с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

Недавно США, Франция, Великобритания, Албания и Украина выступили с совместным заявлением с призывом к генсеку ООН провести расследование военного сотрудничества Ирана и России, в частности, по передаче дронов.