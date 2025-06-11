Україна розробляє нові дрони для захисту енергетики, - Зеленський

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час саміту Україна - Південно-Східна Європа, який проходить в Одесі.

Глава держави розповів про кілька рівнів захисту об'єктів енергетики.

"Україна захищає і будує, на це йдуть великі гроші, завжди їх не вистачає повністю. Але насамперед захист - це системи ППО. Я не буду говорити, які системи і де у нас розташовані, яку енергетику вони захищають. Щойно росіяни розуміють, де наші системи ППО розташовані, вони атакують їх, тому ми постійно змінюємо маршрути наших систем ППО", - зазначив він.

За його словами, зараз росіяни запускають по Україні понад 300 дронів на добу.

"У нас є зброя деяка, яка в розробці. Деякі речі розроблені, і ми намагаємося знайти більше коштів для масового виробництва. Це різні варіанти дронів-перехоплювачів тощо", - додав Зеленський.