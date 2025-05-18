Вперше в історії сучасної війни: СБС перехопили дронами 100 "Шахедів"
Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ заявили про знищення 100 ворожих ударних дронів за допомогою дронів-перехоплювачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем.
Йдеться про проривну тактику, що дозволяє ефективно й економно збивати "Шахеди" без використання дорогих ракет ППО.
Згідно з даними підрозділу Darknode 412-го полку Nemesis, станом на сьогодні вдалося знищити:
- 76 Shahed‑136 - дронів-камікадзе іранського виробництва, які росія активно застосовує для ударів по українських містах;
- 24 "Гербери" - здешевлених аналогів Shahed, виготовлених на території РФ.
Це перший у світі задокументований випадок системного знищення дронів дальнього радіуса дії за допомогою інших безпілотників.
Вартість одного дрона-перехоплювача становить близько 5 000 доларів, у той час як запуск ракети ППО може коштувати до 1 млн доларів.
Такий підхід дозволяє зберегти ресурси та компенсувати дефіцит традиційних засобів протиповітряної оборони.
У СБС зазначають, що технологія буде масштабована, аби забезпечити більш надійний захист цивільної інфраструктури від російських повітряних атак.
Атака дронів на Україну
Нагадаємо, що у ніч на 18 травня Росія здійснила рекордну атаку на Україну, застосувавши 273 безпілотники, зокрема ударні Shahed і дрони-імітатори.
Ця атака стала рекордною за кількістю дронів, які Росія запускала по Україні за одну ніч. Попередній 267 безпілотників було зафіксовано 23 лютого 2025 року.
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