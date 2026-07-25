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Україна розраховує на підтримку Японії у виробництві систем Patriot, - Кислиця

11:00 25.07.2026 Сб
1 хв
Київ обговорює з Токіо можливі шляхи співпраці
aimg Тетяна Степанова
Фото: перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця (Getty Images)

Україна сподівається на підтримку Японії у налагодженні власного виробництва систем ППО Patriot за американською ліцензією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця в інтерв’ю Kyodo News.

"Ми підтримуємо політичний діалог щодо пошуку шляхів співпраці у цьому питанні з Японією, яка є однією з небагатьох країн, що отримали ліцензію на виробництво зенітно-ракетної системи Patriot", - сказав Кислиця.

За його словами, комплекси Patriot мають виключно оборонне призначення, тому, на його думку, пацифістська Конституція Японії не повинна створювати законодавчих перешкод для такої співпраці.

Водночас заступник глави ОП утримався від коментарів із приводу того, чи веде Україна переговори з Mitsubishi Heavy Industries, головним виробником ліцензійних Patriot у Японії.

Нагадаємо, у травні влада Японії вперше заявила, що виділила гроші на механізм НАТО PURL для підтримки України. Токіо спрямувало майже 14,7 млн доларів на закупівлю нелетального обладнання.

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ЯпоніяППООфіс президентаВійна в Україні