Украина рассчитывает на поддержку Японии в производстве систем Patriot, - Кислица

"Мы поддерживаем политический диалог по поиску путей сотрудничества по этому вопросу с Японией, которая является одной из немногих стран, получивших лицензию на производство зенитно-ракетной системы Patriot", - сказал Кислица.

По его словам, комплексы Patriot обладают исключительно оборонительным назначением, поэтому, по его мнению, пацифистская Конституция Японии не должна создавать законодательных препятствий для такого сотрудничества.

В то же время, замглавы ОП воздержался от комментариев по поводу того, ведет ли Украина переговоры с Mitsubishi Heavy Industries, главным производителем лицензионных Patriot в Японии.