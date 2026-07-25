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Украина рассчитывает на поддержку Японии в производстве систем Patriot, - Кислица

11:00 25.07.2026 Сб
1 мин
Киев обсуждает с Токио возможные пути сотрудничества
aimg Татьяна Степанова
Украина рассчитывает на поддержку Японии в производстве систем Patriot, - Кислица Фото: первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица (Getty Images)
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Украина надеется на поддержку Японии в налаживании собственного производства систем ПВО Patriot по американской лицензии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица в интервью Kyodo News.

"Мы поддерживаем политический диалог по поиску путей сотрудничества по этому вопросу с Японией, которая является одной из немногих стран, получивших лицензию на производство зенитно-ракетной системы Patriot", - сказал Кислица.

По его словам, комплексы Patriot обладают исключительно оборонительным назначением, поэтому, по его мнению, пацифистская Конституция Японии не должна создавать законодательных препятствий для такого сотрудничества.

В то же время, замглавы ОП воздержался от комментариев по поводу того, ведет ли Украина переговоры с Mitsubishi Heavy Industries, главным производителем лицензионных Patriot в Японии.

Напомним, в мае власти Японии впервые заявили, что выделили деньги на механизм НАТО PURL для поддержки Украины. Токио направило почти 14,7 млн долларов на закупку нелетального оборудования.

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