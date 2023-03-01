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Україна розпочинає роботу з МВФ над новою програмою: Марченко назвав терміни

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Середа 01 березня 2023 21:32
Україна розпочинає роботу з МВФ над новою програмою: Марченко назвав терміни Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Представники України та Міжнародного валютного фонду (МВФ) готуються розпочати роботу над майбутньою програмою. Обговорення відбудуться з 8 по 15 березня у Варшаві.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Там ми будемо узгоджувати і умови, і наповнення, і обсяги тощо. Наразі говорити конкретні деталі поки що зарано, тому що там є багато питань внутрішньої дискусії МВФ", - заявив він.

Міністр пояснив, що в Раді директорів МВФ є "певні протиріччя", оскільки не всі країни підтримують Україну.

"Тому, щоб ми отримали повний консенсус і підтримку, треба трохи попрацювати, зокрема і всередині цієї організації", - заявив він.

Міністр підкреслив, що Україна активно працює над тим, щоб отримати підтримку країн.

"Думаю, знайдемо необхідні рішення, щоб, починаючи вже з квітня, у нас була повноцінна програма з МВФ, - додав Марченко.

Нагадаємо, раніше прем'єр України Денис Шмигаль розкрив деталі нової програми МВФ для України.

Крім того, міністр фінансів США Джанет Єллен заявляла, що США підтримують нову кредитну програму Міжнародного валютного фонду для України.

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