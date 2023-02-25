ua ru
Сб, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мета, строки та сума: Шмигаль розкрив деталі нової програми з МВФ

Новость на русском →
Україна, Субота 25 лютого 2023 11:00
Мета, строки та сума: Шмигаль розкрив деталі нової програми з МВФ Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада хоче розпочати нову програму з Міжнародним валютним фондом вже в першому кварталі цього року. Вона буде складатися з двох частин: негайна фінансова підтримка, на яку Україна розраховує під час війни, та програми післявоєнної відбудови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля українському Forbes.

"Програма буде розрахована на чотири роки, її загальний бюджет - понад 15 млрд доларів. Головна мета - фінансова підтримка України та консолідація країн G7 задля допомоги України на наступні пʼять років. Йдеться про кошти для фінансування дефіциту бюджету (за наявності) та фінансування програм відновлення, розвитку та реформ в Україні", - додав він.

За його словами, розподіл траншів ще обговорюється. "Найімовірніше, сума буде поділена на декілька квартальних траншів. Ми розраховуємо, що перший транш отримаємо в першому або другому кварталі цього року", - повідомив прем'єр.

Шмигаль також назвав візит голови МВФ до Києва "історичним". "Для Крісталіни Георгієвої було важливо особисто побачити та переконатися, що українська економіка "жива" - уряд та підприємства працюють. Для МВФ важливо розуміти, що країна є спроможним кредитором", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україні у 2023 році потрібні додаткові 5 млрд доларів, щоб закрити дефіцит державного бюджету, і ця сума може надійти від Міжнародного валютного фонду.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ
NEWS
Росіяни розтягують елітні війська по всій лінії фронту: карти боїв від ISW
Росіяни розтягують елітні війська по всій лінії фронту: карти боїв від ISW
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни