Украина начинает работу с МВФ над новой программой: Марченко назвал сроки

Представители Украины и Международного валютного фонда (МВФ) готовятся начать работу по будущей программе. Обсуждения пройдут с 8 по 15 марта в Варшаве.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Там мы будем согласовывать и условия, и наполнение, и объемы и тому подобное. Сейчас говорить конкретные детали пока рано, потому что там есть много вопросов внутренней дискуссии МВФ", - заявил он.

Министр пояснил, что в Совете директоров МВФ есть "определенные противоречия", поскольку не все страны поддерживают Украину.

"Поэтому, чтобы мы получили полный консенсус и поддержку, надо немного поработать, в том числе и внутри этой организации", - заявил он.

Министр подчеркнул, что Украина активно работает над тем, чтобы получить поддержку стран.

"Думаю, найдем необходимые решения, чтобы, начиная уже с апреля, у нас была полноценная программа с МВФ, - добавил Марченко.

Напомним, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль раскрыл детали новой программы МВФ для Украины.

Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что США поддерживают новую кредитную программу Международного валютного фонда для Украины.

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