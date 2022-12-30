Україна розірвала угоду про співробітництво з КНДР
Припинено міжурядову угоду між Україною та Корейською народно-демократичною республікою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабінету міністрів України у Верховній раді Тараса Мельничука.
Як зазначив Мельничук, угода між урядом України та урядом КНДР стосувалася створення міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва і була вчинена ще 08 червня 1994 року.
Проте через підтримку з боку уряду КНДР російської збройної агресії проти України, визнанням так званої "незалежності" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України і розривом дипломатичних відносин з КНДР на засіданні уряду 30 грудня 2022 року діє цієї угоди було припинено.
Днями РБК-Україна повідомляло, що безпілотники КНДР вторглися в повітряний простір Південної Кореї.
Нагадаємо, перед цим Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети і снаряд впав у винятковій економічній зоні Японії. Ще раніше, 17 листопада, КНДР випустила ракету у бік сусідів.
Як відомо, цьогоріч Північна Корея провела безпрецедентну кількість ракетних випробувань, зокрема міжконтинентальної балістичної ракети, призначеної для досягнення материкової частини США, попри міжнародні санкції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.