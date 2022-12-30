Україна розірвала угоду про співробітництво з КНДР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал представника Кабінету міністрів України у Верховній раді Тараса Мельничука.

Як зазначив Мельничук, угода між урядом України та урядом КНДР стосувалася створення міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва і була вчинена ще 08 червня 1994 року.

Проте через підтримку з боку уряду КНДР російської збройної агресії проти України, визнанням так званої "незалежності" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України і розривом дипломатичних відносин з КНДР на засіданні уряду 30 грудня 2022 року діє цієї угоди було припинено.