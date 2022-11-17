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КНДР вкотре запустила балістичну ракету в бік Східного моря

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Четвер 17 листопада 2022 06:40
КНДР вкотре запустила балістичну ракету в бік Східного моря Фото: КНДР запустила балістичну ракету в бік Східного моря (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Північна Корея у четвер, 17 листопада, здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

За даними агентства, отриманими від Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, влада КНДР використала балістичну ракету невстановленого типу.

Водночас у Міноборони Японії поінформували, що ракета впала в районі Східного узбережжя Корейського півострова.

ЗМІ пишуть, що запуск відбувся після того, як Північна Корея попередила, що вживатиме "більш жорстких" військових дій, якщо США продовжуватимуть нарощувати присутність у регіоні.

До слова, запуск 17 листопада став першою ракетною провокацією від КНДР за тиждень.

Нагадаємо, раніше у Північній Кореї заявили, що запуски ракет були імітацією ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах. Такий крок нібито став відповіддю на "небезпечні військові навчання" двох країн.

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