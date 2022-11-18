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Балістична ракета КНДР впала у винятковій економічній зоні Японії

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Токіо, П'ятниця 18 листопада 2022 06:57
Балістична ракета КНДР впала у винятковій економічній зоні Японії Фото: балістична ракета КНДР впала у винятковій економічній зоні Японії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети Снаряд упав у винятковій економічній зоні Японії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK, про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Ракета приземлилася в економічній зоні Японії – у морі на захід від острова Хоккайдо.

За словами прем'єра, за звичайної траєкторії польоту ракета могла подолати близько 15 тисяч км і досягти континентальної частини США.

Берегова охорона Японії повідомила, що не має інформації про пошкодження японських літаків або кораблів.

"Я вкотре рішуче заявляю, що це абсолютно неприйнятно", - заявив Кісіда.

Раніше, 17 листопада, Північна Корея вкотре випустила ракету у бік сусідів.

До цього в Північній Кореї заявили, що запуски ракет були імітацією ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах. Такий крок нібито став відповіддю на "небезпечні військові навчання" двох країн.

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