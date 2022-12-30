Украина расторгла соглашение о сотрудничестве с КНДР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал представителя Кабинета министров Украины в Верховной раде Тараса Мельничука.

Как отметил Мельничук, соглашение между правительством Украины и правительством КНДР касалось создания межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества и было совершено еще 08 июня 1994 года.

Однако из-за поддержки со стороны правительства КНДР российской вооруженной агрессии против Украины, признанием так называемой "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины и разрывом дипломатических отношений с КНДР на заседании правительства 30 декабря 2022 года действие этого соглашения было прекращено.