ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина расторгла соглашение о двойном налогообложении с Беларусью: что это значит

Новина українською →
Украина, Среда 16 ноября 2022 16:51
Украина расторгла соглашение о двойном налогообложении с Беларусью: что это значит Фото: за прекращение соглашения о двойном налогообложении с Беларусью проголосовали 304 депутата (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Верховная рада прекратила действие соглашения между Украиной и Беларусью об избежании двойного налогообложения, которое действовало с 1994 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Расторжение этого соглашения позволит прекратить применение норм, установленных в настоящем документе. Это будет способствовать:

  • недопущению пополнения бюджета страны, помогающей агрессору, благодаря предоставлению Украиной льготных условий налогообложения для резидентов Республики Беларусь, осуществляющих деятельность в Украине. После прекращения действия соглашения ко всем доходам резидентов Беларуси, полученным из источников в Украине, будет применена общая налогооблагаемая ставка в размере 15% вместо льготной ставки 10% на проценты;
  • недопущению потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в Беларуси резидентами Украины, осуществляющими деятельность в этой стране;
  • освобождению Украины от взятых на себя обязательств по обмену информацией по фискальным вопросам с Республикой Беларусь.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, за соответствующее постановление №0170 отдали голоса 304 депутата.

Недавно Верховная рада приняла законопроект №8008, которым обеспечивается защита финансовой системы Украины от действий России.

Сегодня, 16 ноября, Европейский Союз объявил, что может представить новый пакет санкционных ограничений против России и Беларуси в конце ноября. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Верховная рада
NEWS
У Зеленского назвали единственного виновного в падении ракет в Польше
У Зеленского назвали единственного виновного в падении ракет в Польше
DAILY
Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму
Юлия Акимовакорреспондент Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму