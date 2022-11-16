Украина расторгла соглашение о двойном налогообложении с Беларусью: что это значит

Верховная рада прекратила действие соглашения между Украиной и Беларусью об избежании двойного налогообложения, которое действовало с 1994 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины .

Расторжение этого соглашения позволит прекратить применение норм, установленных в настоящем документе. Это будет способствовать:

Недавно Верховная рада приняла законопроект №8008, которым обеспечивается защита финансовой системы Украины от действий России.

Сегодня, 16 ноября, Европейский Союз объявил, что может представить новый пакет санкционных ограничений против России и Беларуси в конце ноября. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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