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Генсек НАТО поклав на Москву відповідальність за падіння української ракети ППО у Польщі

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Брюссель, Середа 16 листопада 2022 14:09
Генсек НАТО поклав на Москву відповідальність за падіння української ракети ППО у Польщі Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вчорашній вибух на території Польщі, швидше за все, був спричинений падінням української ракети ППО, яка відбивала російську атаку на інфраструктуру. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відповідальність за інцидент несе Москва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Поясню, це не провина України. Росія несе кінцеву відповідальність, продовжуючи свою незаконну війну проти України", - сказав він.

За його словами, розслідування вибуху в Польщі продовжується, але попередній аналіз "припускає, що інцидент, ймовірно, був викликаний ракетою української ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

Він додав, що "немає жодних вказівок" на те, що ракета стала результатом навмисної атаки або Росія готує наступальні військові дії проти НАТО.

Нагадаємо, інцидент стався 15 листопада, коли Росія випустила десятки ракет містами по всій Україні.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що ракета впала на Пшеводів, село приблизно за 6 км від кордону з Україною. Двоє жертв були чоловіками, які знаходилися поряд із майданчиком для зважування зерна.

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