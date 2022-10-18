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Україна розірвала чергову угоду з Білоруссю

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Вівторок 18 жовтня 2022 18:47
Україна розірвала чергову угоду з Білоруссю Фото: Україна розірвала чергову угоду з Білоруссю (facebook.com/BelarusEmbassy.Canada)
Автор: Руслан Гаращенко

Україна розірвала з Білоруссю угоду про співпрацю у галузі молодіжної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду у ВР Тараса Мельничука.

"Припинено дію угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про співпрацю в галузі молодіжної політики, підписану 14.12.1995 р. у Києві", - написав він.

Нагадаємо, раніше Україна розірвала угоду про співпрацю із силовиками Білорусі. Також було розірвано угоду про судноплавство.

Крім того, український уряд захотів розірвати угоду про уникнення подвійного оподаткування з Білоруссю.

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