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Украина разорвала соглашение о судоходстве с Беларусью

Новина українською →
Киев, Пятница 29 июля 2022 17:50
Украина разорвала соглашение о судоходстве с Беларусью Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Кабинет министров Украины разорвал соглашение с Беларусь о внутреннем судоходстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, сегодня денонсировано соглашение с правительством Беларуси о судоходстве по внутренним водным путям. Это соглашение было подписано в 1998 году.

Данный документ разрешал перевозки пассажиров и грузов между портами Украины и Беларуси, а также транзитные перевозки по внутренним водным путям обеих стран.

Отметим, Украина также продолжает разрывать связи в рамках Содружества независимых государств. В частности, в июне Киев вышел из документа о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи и ряда других соглашений.

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Кабинет Министров Украины Беларусь
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