Україна прискорює розрив зв'язків із Білоруссю. Кабмін ухвалив рішення щодо податків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука .

Схвалено проект Закону "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно", - йдеться у повідомленні.

За словами Мельничука, прийняття законопроекту сприятиме прискоренню згортання економічних і фінансових зв’язків з Білоруссю, яка підтримує безпрецедентну, відкриту, широкомасштабну війну РФ проти України.

Угода між урядом України і урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно вчинена 24 грудня 1993 року в Ашгабаті та ратифікована Верховною Радою 20 грудня 1994 року.