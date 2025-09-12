ua en ru
Украина разгромила Доминикану: первый день Кубка Дэвиса-2025

Пятница 12 сентября 2025 16:37
Украина разгромила Доминикану: первый день Кубка Дэвиса-2025 Вячеслав Белинский (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Екатерина Урсатий

Мужская сборная Украины по теннису сделала весомый шаг к победе в матчевой встрече против Доминиканской Республики в рамках плейоф Второй мировой группы Кубка Дэвиса-2025. Владислав Орлов и Вячеслав Белинский выиграли свои поединки, выведя "сине-желтых" вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Орлов открыл счет

Программу противостояния 12 сентября открывал матч Владислава Орлова (№526 ATP) против лидера сборной Доминиканской Республики Роберто Сида Суберви (№337 ATP).

Украинец уверенно начал поединок, выиграв первые три гейма, и довел партию до победы - 6:2. Во втором сете борьба шла лишь на старте, после чего Орлов взял все последующие геймы и завершил матч со счетом 6:2, 6:1.

Поединок длился 1 час 18 минут. Для Орлова это уже третья победа в составе национальной сборной на уровне Кубка Дэвиса.

Владислав Орлов (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Белинский удвоил преимущество

Во втором матче дня самый рейтинговый украинец Вячеслав Белинский (№378 ATP) встретился с Петером Бертраном (№655 ATP).

Первая партия завершилась в пользу украинца - 6:4. Во втором сете доминиканец сумел выровнять счет, победив - 6:4. Судьба встречи решалась в третьей партии, которая дошла до тайбрейка. На решающем отрезке сильнее оказался Белинский - 7:6 (3).

Таким образом, счет в матчевом противостоянии стал 2:0 в пользу Украины.

Вячеслав Белинский (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Что дальше?

Для общей победы в матчевой встрече сборной Украины необходимо выиграть три поединка.

Следующим в программе станет парный матч, в котором Алексей Крутых и Александр Овчаренко встретятся с Алехандро Хосе Гандини и Эммануэлем Муньосом.

Игра состоится в субботу, 13 сентября, в 11:00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что вторая ракетка мира Карлос Алькрас одолел лидера мирового тенниса Янника Синнера в финале открытого чемпионата США.

Также читайте о новом достижении Марты Костюк в топ-100 WTA.

