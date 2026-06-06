Україна розгорнула масштабний захист від дронів на прифронтових трасах, - Федоров

Результати роботи за травень

За словами міністра, лише протягом травня фахівці Державної спеціальної служби транспорту облаштували понад 211 кілометрів антидронового захисту для логістичних маршрутів.

Крім того, на пошкоджених ділянках доріг вдалося відновити майже 38 кілометрів захисних конструкцій.

Паралельно з цим у прифронтових областях тривають ремонтні роботи на автошляхах. Зокрема, за останній місяць було відновлено 115,5 кілометрів автомобільних доріг.

Навіщо потрібен захист логістики

Як зазначив Федоров, масштабування захисних систем має критичне значення для фронту. Це дозволяє забезпечити стійку логістику та швидке постачання необхідних ресурсів на передову, безпечну евакуацію поранених українських військовослужбовців, захищене пересування сил оборони в умовах постійної загрози ударів ворожими безпілотниками.

"Кожен захищений кілометр - безпечна логістика й збережені життя", - наголосив очільник Міноборони.

Загальні показники з початку року

Загалом від початку року темпи облаштування інфраструктури суттєво зросли. Станом на зараз силами Держспецтрансслужби облаштовано вже 822 кілометри антидронового захисту на важливих маршрутах.

Також у прифронтовій зоні відновлено понад 170 кілометрів пошкодженого обстрілами та важкою технікою дорожнього покриття.