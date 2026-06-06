Украина развернула масштабную защиту от дронов на прифронтовых трассах, - Федоров

Результаты работы за май

По словам министра, только в течение мая специалисты Государственной специальной службы транспорта обустроили более 211 километров антидроновой защиты для логистических маршрутов.

Кроме того, на поврежденных участках дорог удалось восстановить почти 38 километров защитных конструкций.

Параллельно с этим в прифронтовых областях продолжаются ремонтные работы на автодорогах. В частности, за последний месяц было восстановлено 115,5 километров автомобильных дорог.

Зачем нужна защита логистики

Как отметил Федоров, масштабирование защитных систем имеет критическое значение для фронта. Это позволяет обеспечить устойчивую логистику и быструю поставку необходимых ресурсов на передовую, безопасную эвакуацию раненых украинских военнослужащих, защищенное передвижение сил обороны в условиях постоянной угрозы ударов вражескими беспилотниками.

"Каждый защищенный километр - безопасная логистика и сохраненные жизни", - подчеркнул глава Минобороны.

Общие показатели с начала года

Всего с начала года темпы обустройства инфраструктуры существенно выросли. По состоянию на сейчас силами Госспецтрансслужбы обустроено уже 822 километра антидроновой защиты на важных маршрутах.

Также в прифронтовой зоне восстановлено более 170 километров поврежденного обстрелами и тяжелой техникой дорожного покрытия.