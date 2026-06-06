РФ почала атакувати дорогу між Харковом і Сумами, водіїв закликали бути уважними

Росіяни починаючи з червня 2026 року почали здійснювати атаки по дорозі, яка з'єднує Харків та Суми. У зв'язку з тим водіям треба бути уважними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова в Telegram .

"На жаль, важливість атак на логістику розуміємо не лише ми. З початку місяця противник почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами", - написав "Флеш".

Він уточнив, що для цього РФ обрала ділянку в районі Богодухова, яка розташована найближче до кордону - на відстані 20 кілометрів.

"Прохання до водіїв бути уважними в цій ситуації звучать безглуздо, треба думати, що робити", - резюмував радник міністра оборони.