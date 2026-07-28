Україна розгляне можливість порушення справи на Лукашенка
Кримінальне провадження проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка може бути відкрито в Україні. Зроблено перший крок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
ОП розглядає можливість справи проти Лукашенка
Офіс президента України Володимира Зеленського звернувся до Генерального прокурора України Руслана Кравченка. Мета - розглянути можливість порушення провадження проти Лукашенка. Відповідний листо оприлюднено 28 липня.
Фото: лист ОП до Генерального прокурора щодо провадження проти Лукашенка (t.me/belarusforumorg)
ОП заявив у листі, що відповідає на звернення опозиційної групи у вигнанні - Білоруського демократичного форуму.
Опозиціонери у травні написали Зеленському з проханням притягнути Лукашенка до відповідальності за:
- воєнні злочини,
- геноцид,
- "державний терор".
Форум звинуватив Лукашенка у:
- пособництві війні Росії проти України,
- примусовому перевезенні щонайменше 2442 українських дітей до Білорусі за програмою, задокументованою Єльською гуманітарною дослідницькою лабораторією.
28 липня Олег Татаров, заступник керівника ОП, написав Форуму, що звернення було перенаправлено до прокуратури з проханням "вжити відповідних заходів реагування", якщо для цього будуть законні підстави.
Чи є перспективи суду
Хоча наразі немає перспективи того, що Лукашенко постане перед українським судом, будь-які звинувачення проти нього важливі.
Тому що вони можуть бути використані Україною та білоруською опозицією як аргумент для тиску Заходу. Навіть коли Лукашенко веде перемовини з США про скасування додаткових санкцій в обмін на звільнення політичних в'язнів.
Дмитро Болкунець, генсек Білоруського демократичного форуму, заявив, що судове переслідування диктатора "значно збільшить особисті правові та безпекові ризики, з якими стикається Лукашенко" та буде актом історичної справедливості.
"Це може мати глибокий вплив усередині Білорусі, тому що Лукашенко сприйме це дуже особисто та буде глибоко стурбований наслідками", - сказав він Reuters.
Справи проти Лукашенка в МКС
Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.зазначила, що в Міжнародному кримінальному суді проти білоруського диктатора розглядаються дві справи.
"Перша - за злочини проти людяності, а також за співучасть у депортації українських дітей", - підкреслила вона.
Нагадаємо, що "влада" Білорусі лякає своїх громадян насильним переведенням з цивільних у військових. Вигадано навіть підстави для цього кроку, про які розповів Лукашенко.