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Україна розгляне можливість порушення справи на Лукашенка

21:08 28.07.2026 Вт
2 хв
Чи існує ймовірність суду над білоруським диктатором?
aimg Олена Бджола
Україна розгляне можливість порушення справи на Лукашенка Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
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Кримінальне провадження проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка може бути відкрито в Україні. Зроблено перший крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

ОП розглядає можливість справи проти Лукашенка

Офіс президента України Володимира Зеленського звернувся до Генерального прокурора України Руслана Кравченка. Мета - розглянути можливість порушення провадження проти Лукашенка. Відповідний листо оприлюднено 28 липня.

Україна розгляне можливість порушення справи на ЛукашенкаФото: лист ОП до Генерального прокурора щодо провадження проти Лукашенка (t.me/belarusforumorg)

ОП заявив у листі, що відповідає на ​звернення опозиційної групи у вигнанні - Білоруського демократичного форуму.

Опозиціонери у травні написали Зеленському ​з проханням притягнути Лукашенка до відповідальності за:

  • воєнні злочини,
  • геноцид,
  • "державний терор".

Форум звинуватив Лукашенка у:

  • ⁠пособництві війні Росії проти України,
  • примусовому перевезенні щонайменше 2442 українських дітей до Білорусі за ​програмою, задокументованою Єльською гуманітарною дослідницькою лабораторією.

28 липня Олег Татаров, заступник керівника ОП, написав Форуму, що звернення було перенаправлено до прокуратури з проханням "вжити відповідних заходів реагування", якщо для цього будуть законні підстави.

Чи є перспективи суду

Хоча наразі немає перспективи того, що Лукашенко постане перед українським судом, будь-які звинувачення проти нього важливі.

Тому що вони можуть бути використані Україною та білоруською опозицією як аргумент для тиску Заходу. Навіть коли Лукашенко веде перемовини з США про скасування додаткових санкцій в обмін на звільнення політичних в'язнів.

Дмитро Болкунець, генсек Білоруського демократичного форуму, заявив, що судове переслідування диктатора "значно збільшить особисті правові та безпекові ризики, з якими стикається Лукашенко" та буде актом історичної справедливості.

"Це може мати глибокий вплив усередині Білорусі, тому що Лукашенко сприйме це дуже особисто та буде глибоко стурбований наслідками", - сказав він Reuters.

Справи проти Лукашенка в МКС

Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.зазначила, що в Міжнародному кримінальному суді проти білоруського диктатора розглядаються дві справи.

"Перша - за злочини проти людяності, а також за співучасть у депортації українських дітей", - підкреслила вона.

Нагадаємо, що "влада" Білорусі лякає своїх громадян насильним переведенням з цивільних у військових. Вигадано навіть підстави для цього кроку, про які розповів Лукашенко.

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