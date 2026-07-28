Украина рассмотрит возможность возбуждения дела на Лукашенко
Уголовное производство против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может быть открыто в Украине. Сделан первый шаг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
ОП рассматривает возможность дела против Лукашенко
Офис президента Украины Владимира Зеленского обратился к Генеральному прокурору Украины Руслану Кравченко. Цель - рассмотреть возможность возбуждения производства против Лукашенко. Соответствующее письмо обнародовано 28 июля.
Фото: письмо ОП к Генеральному прокурору о производстве против Лукашенко (t.me/belarusforumorg)
ОП заявил в письме, что отвечает на обращение оппозиционной группы в изгнании - Беларусского демократического форума.
Оппозиционеры в мае написали Зеленскому с просьбой привлечь Лукашенко к ответственности за:
- военные преступления,
- геноцид,
- "государственный террор".
Форум обвинил Лукашенко в:
- пособничестве войне России против Украины,
- принудительной перевозке не менее 2442 украинских детей в Беларусь по программе, задокументированной Ельской гуманитарной исследовательской лабораторией.
28 июля Олег Татаров, заместитель руководителя ОП, написал Форуму, что обращение было перенаправлено в прокуратуру с просьбой "принять соответствующие меры реагирования", если для этого будут законные основания.
Есть ли перспективы суда
Хотя пока нет перспективы того, что Лукашенко предстанет перед украинским судом, какие-либо обвинения против него важны.
Потому что они могут использоваться Украиной и беларусской оппозицией как аргумент для давления Запада. Даже когда Лукашенко ведет переговоры с США об упразднении дополнительных санкций в обмен на освобождение политических заключенных.
Дмитрий Болкунец, генсек Беларусского демократического форума, заявил, что судебное преследование диктатора "значительно увеличит личные правовые и риски безопасности, с которыми сталкивается Лукашенко" и будет актом исторической справедливости.
"Это может оказать глубокое влияние внутри Беларуси, потому что Лукашенко воспримет это очень лично и будет глубоко озабочен последствиями", - сказал он Reuters.
Дела против Лукашенко в МКС
Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что в Международном уголовном суде против беларусского диктатора рассматриваются два дела.
"Первое - за преступления против человечности, а также за соучастие в депортации украинских детей", - подчеркнула она.
Напомним, что "власти" Беларуси пугают своих граждан насильственным переводом из гражданских в военных. Выдуманы даже основания для этого шага, о которых рассказал Лукашенко.