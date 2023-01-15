Україна розглядає Туреччину на роль країни-покровительки. Омбудсмен пояснив, що це означає

"Ми також розглядаємо можливу роль Туреччини як країни-покровительки, що також прописано у Женевських конвенціях. Фактично зараз, коли відбувається війна, не існує жодного майданчику, де можна було б вести будь-які перемовини, Туреччина його постійно пропонує", - сказав він.

Лубінець вважає, що Туреччина може ефективно виконувати роль держави-покровительки.

Він пояснив, що Женевські конвенції дозволяють мати до п'яти країн-покровительок.

"Ми дуже сподіваємося, що ініціатива на рівні президента Туреччини буде не тільки сприяти, а й десь впливати на російську сторону. Всі ми розуміємо, що у них там свої аргументи, своя комунікація. І якщо це буде використано задля додаткового захисту прав громадян України, то можу це лише вітати", - сказав він.

Додамо, що згідно з Женевською конвенцією, країна-покровителька - це нейтральна або інша держава, яка не є стороною в конфлікті та була призначена стороною, що перебуває в конфлікті, і визнана стороною супротивника. Така країна може відвідувати місця, де перебувають військовополонені та особи, які перебувають під захистом, а також контролювати розподіл посилок та іншої гуманітарної допомоги, сприяти створенню санітарних зон, контролювати виконання сторонами Женевських конвенцій, виконувати інші функції за дорученням сторін.

Нагадаємо, Україна та Росія за посередництва Туреччини розглядають можливість відкриття гуманітарного коридору для поранених.

Окрім того, радник президента Туреччини з питань зовнішньої політики Ібрагім Калін заявив про намір домагатися "локального припинення вогню" в Україні.

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