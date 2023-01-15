Украина рассматривает Турцию на роль страны-покровительницы. Омбудсмен объяснил, что это значит

"Мы также рассматриваем возможную роль Турции как страны-покровительницы, также прописанной в Женевских конвенциях. Фактически сейчас, когда идетвойна, не существует ни одной площадки, где можно было бы вести какие-либо переговоры, Турция его постоянно предлагает", - сказал он.

Лубинец считает, что Турция может эффективно выполнять роль государства-покровительницы.

Он пояснил, что Женевские конвенции позволяют иметь до пяти стран-покровительниц.

"Мы очень надеемся, что инициатива на уровне президента Турции будет не только способствовать, но и где-то влиять на российскую сторону. Все мы понимаем, что у них там свои аргументы, своя коммуникация. И если это будет использовано для дополнительной защиты прав граждан Украины, то могу это только приветствовать", - сказал он.

Добавим, что согласно Женевской конвенции, страна-покровительница - это нейтральное или иное государство, которое не является стороной в конфликте и которое назначенное стороной, находящейся в конфликте, и признанное стороной противника. Такая страна может посещать места, где пребывают военнопленные и находящиеся под защитой лица, а также контролировать распределение посылок и другой гуманитарной помощи, содействовать созданию санитарных зон, контролировать выполнение сторонами Женевских конвенций, выполнять другие функции по поручению сторон.

Напомним, Украина и Россия при посредничестве Турции рассматривают возможность открытия гуманитарного коридора для раненых.

Кроме того, советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калин заявил о намерении добиваться "локального прекращения огня" в Украине.

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