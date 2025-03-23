Україна не розглядає полонених військових КНДР як предмет торгу, - посол

Таку заяву Пономаренко зробив на тлі обговорення між Києвом і Сеулом подальших дій щодо солдатів КНДР, захоплених українськими військовими на початку цього року.

"Будь-яке рішення щодо майбутнього цих солдатів буде ухвалюватися у відповідності до міжнародного права, прав людини та в рамках діалогу між зацікавленими сторонами", - зазначив посол.

Відповідаючи на запитання Yonhap про хід переговорів із Сеулом, Пономаренко заявив, що наразі "передчасно говорити про якісь конкретні терміни прийняття рішення".

"Ми відповідально ставимося до всіх офіційних звернень і сигналів від південнокорейської сторони щодо долі захоплених північнокорейських військовослужбовців і враховуємо занепокоєння уряду Південної Кореї", - додав Пономаренко.

Можливі наслідки участі КНДР у війні в Україні

Також посол України в Сеулі наголосив, що в обмін на свою "послугу" у наданні військової допомоги росіянам Північна Корея, ймовірно, отримала від Москви те, що їй потрібно. Зокрема, це могли бути передові військові технології або інша стратегічна підтримка.

Він підкреслив, що Південна Корея повинна усвідомлювати довгострокові наслідки участі КНДР у війні в Україні. За словами Пономаренка, Пхеньян використовує українську територію як випробувальний полігон для своєї зброї, яку потім можуть застосувати на Корейському півострові.

"У цьому контексті я вважаю, що Республіка Корея не має причин зволікати з розвитком повномасштабного військово-технічного співробітництва з Україною. Це питання спільного інтересу як для Києва, так і для Сеула", - резюмував Пономаренко.

Зазначимо, що Південна Корея з початку війни надавала Україні лише нелетальну та гуманітарну допомогу.

Що відомо про полонених солдатів КНДР

Нагадаємо, у січні 2025 року українські бійці вперше взяли в полон двох військових КНДР. Солдати були поранені, але вижили і були доставлені до Києва, де поспілкувалися зі слідчими СБУ.

Пізніше президент України Володимир Зеленський запропонував північнокорейському диктатору Кім Чен Ину забрати полонених. Але за умови, що той організує обмін на українських військових у російському полоні.