У ГУР розповіли, як використають захоплених у полон солдатів КНДР

Захоплення у полон військових Північної Кореї є корисним для України. Нині з полоненими працюють фахівці, які знають особливості КНДР.

"Можу сказати, що це правильний і потрібний для України і для нашої позиції інцидент, який ми використаємо у своїх інтересах. Це цікава і потрібна інформація, яку ми можемо від них отримати. Плюс, сам факт підтвердження участі від безпосередніх учасників з території Північної Кореї - це теж дуже потрібний для нас факт", - сказав Єрін.

Він розповів, що Україна готувалася до проведення роботи з військовими КНДР. Тому наразі з полоненими працюють фахівці, що знають особливості Північної Кореї.

"Повірте: ми готувалися. І не тільки ми, а всі відповідні служби, які залучаються до даного процесу, готувалися до таких заходів. І відповідно – абсолютно готові в тих межах, що визначені законодавством України", - зазначив представник ГУР.

За його словами, зараз розвідка вивчає питання того, чи постачатиме КНДР і надалі своїх солдатів Росії для участі у бойових діях. Також зараз немає інформації щодо того, що солдати КНДР застосовуються Росією на території України.

Єрін розповів, що сам факт присутності солдатів КНДР у Курській області хай і не критично, але не є визначальним та впливає на хід ведення війни. Основне їхнє завдання - це, як правило участь у штурмових діях, або в інших якихось операціях.

"Вони, як правило, використовуються у складі частин морської піхоти, ВДВ Збройних Сил Російської Федерації. І вони в першу чергу є як умовне гарматне м’ясо. Проте серед них є різні фахівці, які займаються різними питаннями, але в цілому це, умовно кажучи, піхота", - сказав він.

Солдати КНДР в українському полоні

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон у Курській області двох північнокорейських солдатів. Вони були поранені, але вижили. Після чого їх доставили до Києва і вони спілкувалися з СБУ.

Розвідка Південної Кореї теж підтвердила, що українські військові взяли в полон двох солдатів КНДР. Там процитували слова одного з них, який сказав, що серед північнокорейських солдатів у РФ були "значні" втрати.