Украина не рассматривает пленных военных КНДР как предмет торга, - посол

Такое заявление Пономаренко сделал на фоне обсуждения между Киевом и Сеулом дальнейших действий в отношении солдат КНДР, захваченных украинскими военными в начале этого года.

"Любое решение относительно будущего этих солдат будет приниматься в соответствии с международным правом, прав человека и в рамках диалога между заинтересованными сторонами", - отметил посол.

Отвечая на вопрос Yonhap о ходе переговоров с Сеулом, Пономаренко заявил, что пока "преждевременно говорить о каких-то конкретных сроках принятия решения".

"Мы ответственно относимся ко всем официальным обращениям и сигналам от южнокорейской стороны относительно судьбы захваченных северокорейских военнослужащих и учитываем беспокойство правительства Южной Кореи", - добавил Пономаренко.

Возможные последствия участия КНДР в войне в Украине

Также посол Украины в Сеуле отметил, что в обмен на свою "услугу" в предоставлении военной помощи россиянам Северная Корея, вероятно, получила от Москвы то, что ей нужно. В частности, это могли быть передовые военные технологии или другая стратегическая поддержка.

Он подчеркнул, что Южная Корея должна осознавать долгосрочные последствия участия КНДР в войне в Украине. По словам Пономаренко, Пхеньян использует украинскую территорию как испытательный полигон для своего оружия, которое затем могут применить на Корейском полуострове.

"В этом контексте я считаю, что Республика Корея не имеет причин медлить с развитием полномасштабного военно-технического сотрудничества с Украиной. Это вопрос общего интереса как для Киева, так и для Сеула", - резюмировал Пономаренко.

Отметим, что Южная Корея с начала войны предоставляла Украине только нелетальную и гуманитарную помощь.

Что известно о пленных солдатах КНДР

Напомним, в январе 2025 года украинские бойцы впервые взяли в плен двух военных КНДР. Солдаты были ранены, но выжили и были доставлены в Киев, где пообщались со следователями СБУ.

Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну забрать пленных. Но при условии, что тот организует обмен на украинских военных в российском плену.