Південна Корея запропонує Україні забрати полонених солдатів КНДР

Південна Корея планує провести консультації з Україною щодо можливості передачі полонених північнокорейських солдатів. За умови, що вони подадуть відповідний запит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Повідомляється, що з такою заявою виступив представник міністерства закордонних справ Лі Чже Ун, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про двох захоплених у полон військових із КНДР у Курській області.

"Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами згідно з конституцією, (уряд) планує провести переговори з Україною, якщо вони попросять про видачу в Південну Корею", - заявив Лі.

Зазначимо, конституція Південної Кореї визначає весь Корейський півострів як свою територію. І фактично визнає північнокорейців своїми громадянами. За словами Лі, поки жоден із північнокорейських полонених не висловив бажання бути переданим Південній Кореї.

Що відомо про полонених солдатів КНДР

Минулого тижня українські бійці вперше взяли в полон двох військових КНДР. Солдати були поранені, але вижили і доставлені до Києва. Зараз вони спілкуються зі слідчими СБУ.

Південнокорейська розвідка заявила, що тісно співпрацюватиме з колегами для обміну інформацією. За її оцінками, Північна Корея направила близько 11 000 солдатів для війни проти України. Близько 300 із них уже ліквідовано, близько 2 700 дістали поранення.