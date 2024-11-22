Україна робить усе для відновлення ексгумацій, наразі уточнюються польські запити, - експерт

Україна робить все необхідне для відновлення ексгумацій. Наразі очікує на уточнення запитів від Польського Інституту нацпам'яті.

Як розповів Дробович, Український інститут національної пам'яті отримав від громадянки Польщі запит на пошукові роботу у Рівненській області й включив його до свого плану на 2025 рік. Зокрема є запит на продовження робіт у селі Пужники Тернопільської області.

Загалом польські інституції вже подавали різні запити, втім наразі відбувається їх уточнення.

"Що стосується повного переліку місць пам'яті, які зацікавила польська сторона, то я ще в вересні надіслав лист на польське Міністерство культури, на Польський інститут національної пам'яті з проханням, власне, уточнити і дати фінальний список. Польське міністерство уже в листопаді відповіло, що вони раді будуть конструктивній співпраці і сподіваються, що Польський Інститут нацпам'яті надасть список. Від Польського інституту ми до сих пір (станом на 15 листопада) список не отримали", - пояснив експерт.

Відновлення меморіалів є темою, над якою активно працюють міністерства культури обох держав. На цьому рівні ведеться конструктивна взаємодія, спрямована на розробку ефективного механізму вирішення цього питання.

"Там йде напрацювання якогось дієвого механізму. На нього якраз всі сподівання, що це таки вдасться, і це перейде в конструктив, а не обмін дивними заявами без конкретики", - розповів експерт.

Ексгумація жертв Волинської трагедії

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш нещодавно заявив, що Варшава не має підтримувати вступ України до Європейського Союзу (ЄС), доки не буде врегульовано питання, пов’язане з Волинською трагедією 1943 року. Натомість президент Польщі Анджей Дуда висловив протилежну думку, наголосивши, що перешкоджання євроінтеграції України суперечитиме польській політиці, оскільки це лише сприятиме інтересам російського диктатора Володимира Путіна. Водночас Дуда акцентував увагу на необхідності спільного діалогу між Києвом і Варшавою для досягнення згоди в складних історичних питаннях.

Детальніше про Волинську трагедію - в матеріалі РБК-Україна.