Глава Міноборони Польщі "прив'язав" вступ України в ЄС до вирішення "Волинського питання"

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що офіційна Варшава у майбутньому не повинна схвалювати членство України в Європейському союзі доти, доки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії 1943 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Polsatnews.pl .

Польський чиновник заявив про підтримку своєю країною України "наскільки можна" в контексті триваючої широкомасштабної військової агресії з боку РФ.

Проте зазначив, що у відносинах між Варшавою та Києвом "не все ідеально через невирішеність історичних питань".

На його думку, на тлі євроінтеграції України влада Польщі має "поставити ультиматум".

"Входу України до Євросоюзу не буде, якщо не буде вирішено Волинське питання", - цитує польське видання Косіняк-Каміша.

Говорячи про поточну ситуацію на фронті в Україні він наголосив, що для польської сторони "кінець війни означає лише перемогу України".

"Будь-який інший випадок все ще є прямою загрозою війни для Польщі", - висловився чиновник.

Також глава Міноборони Польщі задоволений тим, що техніка надходить в Україну в рамках оборонної підтримки, але відзначив зростання ризику, що це буде проблемою для постачання перед осінню та зимою через масштабне руйнування критичної інфраструктури.

Волинська трагедія та конфлікти на її ґрунті

Обопільні етнічні чистки конфліктуючого польського та українського населення, здійснені Українською Повстанською Армією, що підпорядковувалися ОУН та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського і польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині.

Українські історики переважно почали досліджувати цю тему після проголошення незалежності. Активізація досліджень відбулася після Революції гідності, оскільки в 2015 році були розсекречені архіви колишніх репресивних органів СРСР до 1991 року, які зберігалися у фондах на території України.

Нагадаємо, ще минулого року в МЗС Польщі заявляли, що не вирішивши питання ексгумації останків поляків на території України Києву "немає сенсу мріяти" про вступ до Євросоюзу.

Додамо, у травні 2023-го спікера МЗС Польщі Лукаша Ясіну відправили в безстрокову відпустку й відсторонили від роботи у зв'язку з його заявою про Волинську трагедію та Україну.