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Дуда виступив проти блокування вступу України до ЄС через "волинську різанину"

Польща, Вівторок 24 вересня 2024 10:41
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Дуда виступив проти блокування вступу України до ЄС через "волинську різанину" Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Блокування України до Європейського Союзу відповідає політиці Володимира Путіна. Але Україна має знайти згоду з Польщею щодо складних питань, у тому числі історичних.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Polsat News.

"Я намагався діяти так, щоб не створювати точок напруги між Варшавою та Києвом... Це було нелегко, бо між нами є складні проблеми. Але я також говорив про ці питання з президентом Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність президента у Луцьку" у річницю Волинської різанини", - сказав Дуда.

За його словами, знаходження згоди з нами з усіх складних питань, зокрема історичних, також на користь України. "Будь ласка, пам'ятайте, що в українців багато проблем із минулим часів Другої світової війни", - додав він.

Президента запитали про заяву міністра оборони Владислава Косиняка-Каміша, яка сказала, що якщо питання Волині між Варшавою та Києвом не буде вирішено, на його думку, Україні немає місця в Євросоюзі.

Дуда зазначив, що Путін напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію із ЄС.

"Якщо хтось каже, що заблокує доступ України до Європейського Союзу, це відповідає політиці Володимира Путіна. Ну, я не знаю, чи це є наміром нинішнього уряду", - підкреслив президент.

Водночас Дуда заявив, що "це складні питання, у тому числі ті, про які роками мовчали самі українці, і які необхідно враховувати".

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш заявив, що офіційна Варшава не повинна схвалювати членство України в Європейському Союзі доти, доки не буде вирішено питання про волинську трагедію 1943 року. На його думку, на тлі євроінтеграції України влада Польщі має "поставити ультиматум".

Нагадаємо, 1943 року стався конфлікт між українцями та колоністами-поляками на Волині, внаслідок якого загинула велика кількість мирних жителів з обох боків. Польща та проросійська пропаганда називає ці події "волинською різаниною".

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Польща Волинська трагедія
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