Україна разом з партнерами фінансуватиме контракти для військових після війни, - Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом пресконференції.

За його словами, всі військовослужбовці, які захочуть, зможуть продовжити службу за новими контрактами. Він зауважив, що українська армія вже довела свою ефективність у протистоянні агресії РФ, так само як і суспільство, яке мобілізувалося у критичний момент.

Водночас президент наголосив, що після війни не можна розраховувати на ті самі надзвичайні умови, в яких держава перебуває зараз.

Він зазначив, що багато українців змінили цивільні професії, здобули бойовий досвід і стали військовими, і після війни мають повне право повернутися до мирного життя. Водночас партнери України можуть допомогти зберегти цей унікальний досвід.

"Додаткове фінансування, нормальні контракти для тих, хто хоче продовжувати службу, і збереження досвіду, який був набутий, зокрема у цій новій технологічній війні", - пояснив Зеленський.

Президент підкреслив, що саме сильна українська армія, підтримана фінансово в різних форматах, є фундаментом системи гарантій безпеки для України у повоєнний період.