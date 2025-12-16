Украина вместе с партнерами будет финансировать контракты для военных после войны, - Зеленский
Ключевой гарантией безопасности для Украины после завершения войны будет оставаться украинская армия, которую будут софинансировать страны-партнеры.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом пресс-конференции.
По его словам, все военнослужащие, которые захотят, смогут продолжить службу по новым контрактам. Он отметил, что украинская армия уже доказала свою эффективность в противостоянии агрессии РФ, так же как и общество, которое мобилизовалось в критический момент.
В то же время президент подчеркнул, что после войны нельзя рассчитывать на те же чрезвычайные условия, в которых государство находится сейчас.
Он отметил, что многие украинцы сменили гражданские профессии, получили боевой опыт и стали военными, и после войны имеют полное право вернуться к мирной жизни. В то же время партнеры Украины могут помочь сохранить этот уникальный опыт.
"Дополнительное финансирование, нормальные контракты для тех, кто хочет продолжать службу, и сохранение опыта, который был приобретен, в частности в этой новой технологической войне", - пояснил Зеленский.
Президент подчеркнул, что именно сильная украинская армия, поддержанная финансово в различных форматах, является фундаментом системы гарантий безопасности для Украины в послевоенный период.
Госбюджет на 2026 год
3 декабря Верховная Рада Украины приняла в целом закон о Государственном бюджете на 2026 год. За соответствующее решение проголосовали 257 народных депутатов, после чего документ должен быть передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Ключевые параметры бюджета остались без изменений: доходы запланированы на уровне 2 трлн 918 млрд гривен, тогда как расходы составляют 4 трлн 781 млрд гривен. Дефицит бюджета вырос почти на 6 млрд гривен и достиг 1,9 трлн гривен, что соответствует 18,5% от валового внутреннего продукта.
Ранее министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, что проект бюджета на 2026 год не предусматривает повышения денежного обеспечения военнослужащих. По его словам, правительство планирует ввести новую контрактную модель службы с улучшенными условиями для военных.