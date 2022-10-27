Україна в рамках "зернової угоди" експортувала 9 млн тонн агропродукції

У рамках "зернової угоди", яка стартувала 1 серпня цього року, Україна експортувала 9 млн тонн продовольства до країн Африки, Азії та ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.
"З 1 серпня вже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, сьогодні, 27 жовтня, із портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 7 суден, які перевозять 102 тисячі тонн агропродукції. Судна прямують до країн Африки, Азії та Європи.
Серед них балкер STELLA GS із 30,6 тисячами тонн кукурудзи для Тунісу.
Нагадаємо, в ООН "щодо оптимістично" оцінюють ймовірність продовження зернових угод.
При цьому також повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін використовуватиме зернову угоду, сторонами якої є ООН, Туреччина та Україна для тиску на країни "Великої двадцятки" (G20).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.