Украина в рамках "зерновой сделки" экспортировала 9 млн тонн агропродукции

В рамках "зерновой сделки", которая стартовала 1 августа этого года, Украина экспортировала 9 млн тонн продовольствия в страны Африки, Азии и ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры.
"С 1 августа уже 397 судов экспортировали через порты Большой Одессы 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы", - говорится в сообщении.
В частности, сегодня, 27 октября, из портов "Черноморск" и "Южный" вышли 7 судов, которые перевозят 102 тысячи тонн агропродукции. Суда направляются в страны Африки, Азии и Европы.
Среди них балкер STELLA GS с 30,6 тысячами тонн кукурузы для Туниса.
Напомним, в ООН "относительно оптимистично" оценивают вероятность продления зерновой сделки.
При этом также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин будет использовать зерновую сделку, сторонами которой являются ООН, Турция и Украина, для давления на страны "Большой двадцатки" (G20).
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