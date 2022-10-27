Украина в рамках "зерновой сделки" экспортировала 9 млн тонн агропродукции

"С 1 августа уже 397 судов экспортировали через порты Большой Одессы 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы", - говорится в сообщении.

В частности, сегодня, 27 октября, из портов "Черноморск" и "Южный" вышли 7 судов, которые перевозят 102 тысячи тонн агропродукции. Суда направляются в страны Африки, Азии и Европы.

Среди них балкер STELLA GS с 30,6 тысячами тонн кукурузы для Туниса.