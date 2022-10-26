ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ООН "відносно оптимістичні" у питанні продовження зернової угоди

Новость на русском →
Середа 26 жовтня 2022 19:06
В ООН "відносно оптимістичні" у питанні продовження зернової угоди Фото: в ООН "відносно оптимістичні" у питанні продовження зернової угоди (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Організації об'єднаних націй "відносно оптимістично" оцінюють ймовірність продовження зернових угод.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

За його словами, він відносно оптимістичний налаштований у питанні продовження дії зернової угоди після середини листопада 2022 року.

Зазначимо, що Гріффітс на початку жовтня відвідав Москву для того, щоб обговорити з російськими чиновниками розширення зернової угоди, яка почала працювати у серпні. Вона діє до 22 листопада.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін пригрозив, що його країна може вийти з зернової угоди, якщо нібито "виявиться, що вибух на Кримському мосту було організовано за допомогою зерновоза".

Пізніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що одержувачами українського зерна нібито не є найбідніші країни і це може вплинути на продовження угоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація
NEWS
Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті
Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті
DAILY
Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ