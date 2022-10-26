В ООН "відносно оптимістичні" у питанні продовження зернової угоди

В Організації об'єднаних націй "відносно оптимістично" оцінюють ймовірність продовження зернових угод.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

За його словами, він відносно оптимістичний налаштований у питанні продовження дії зернової угоди після середини листопада 2022 року. Зазначимо, що Гріффітс на початку жовтня відвідав Москву для того, щоб обговорити з російськими чиновниками розширення зернової угоди, яка почала працювати у серпні. Вона діє до 22 листопада.