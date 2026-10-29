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Україна ракетним ударом уразила пускову установку "Іскандера", - Зеленський

20:23 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Україна здійснила два ракетних удари, які знищили два російських винищувачі і уразили пускову установку "Іскандера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Щойно була доповідь. Ми провели два ракетні удари, знищені два російських Су-34, і також уражена пускова установка "Іскандера". Я дякую вам, хлопці, за результат", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, ВМС ЗС України розповіли, що уразили береговим ракетним комплексом "Нептун" два ворожих винищувачі Су-34 на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ.

Раніше, вдень 25 жовтня, крилаті ракети завдали удару по заводу "Енергія" в Єльці Липецької області РФ. Підприємство спеціалізується на виробництві батарей для ракетних комплексів "Іскандер" і "Кинджал".

Зазначимо, у ГУР розкрили інформацію про іноземні підприємства та обладнання, які російський оборонно-промисловий комплекс використовує для виробництва балістичних ракет.

Крім того, Сили оборони України уразили ремонтну базу ракетних комплексів "Іскандер-М" у Курській області РФ.

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Володимир ЗеленськийВійна в Україніискандеры