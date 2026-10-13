ЗСУ вдарили по базі в РФ, де ремонтують "Іскандери" для атак на Україну

Сили оборони уразили ремонтну базу комплексів "Іскандер-М" на Курщині та радар на Брянщині. Під удар також потрапили склади й скупчення російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Удари українські військові завдали 12 жовтня та в ніч на 13 жовтня 2026 року.

У районі Кондринки Курської області уражено ремонтну базу. Це база для ремонту самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин ракетного комплексу "Іскандер-М".

Ще одну ціль уразили на Брянщині. У районі населеного пункту Шкрябіне вдарили по радіолокаційній станції (радару) противника.

На тимчасово окупованій території Луганської області уражено логістичні об'єкти російських підрозділів. У районі Довжанська це склад паливно-мастильних матеріалів, а в районі Рубіжного - склад боєприпасів.

Також українські воїни вдарили по місцях, де зосереджена жива сила противника. Скупчення російських військових уражено в районах Селидового, Роздольного, Суженки та Мирнограда Донецької області, Набережного Запорізької області, а також Куземівки на Луганщині.

У Генштабі додали, що робота по ключових військових цілях російського агресора триває.

Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня дрони атакували дата-центр "Яндекса" у Володимирській області Росії.

У компанії підтвердили, що його роботу повністю зупинено, а в країні перестали працювати десятки сервісів.