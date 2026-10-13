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ЗСУ вдарили по базі в РФ, де ремонтують "Іскандери" для атак на Україну

12:07 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
ЗСУ вдарили по базі в РФ, де ремонтують "Іскандери" для атак на Україну Фото: ЗСУ уразили ремонтну базу окупантів (armyinform.com.ua)
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Сили оборони уразили ремонтну базу комплексів "Іскандер-М" на Курщині та радар на Брянщині. Під удар також потрапили склади й скупчення російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Удари українські військові завдали 12 жовтня та в ніч на 13 жовтня 2026 року.

У районі Кондринки Курської області уражено ремонтну базу. Це база для ремонту самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин ракетного комплексу "Іскандер-М".

Ще одну ціль уразили на Брянщині. У районі населеного пункту Шкрябіне вдарили по радіолокаційній станції (радару) противника.

На тимчасово окупованій території Луганської області уражено логістичні об'єкти російських підрозділів. У районі Довжанська це склад паливно-мастильних матеріалів, а в районі Рубіжного - склад боєприпасів.

Також українські воїни вдарили по місцях, де зосереджена жива сила противника. Скупчення російських військових уражено в районах Селидового, Роздольного, Суженки та Мирнограда Донецької області, Набережного Запорізької області, а також Куземівки на Луганщині.

У Генштабі додали, що робота по ключових військових цілях російського агресора триває.

Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня дрони атакували дата-центр "Яндекса" у Володимирській області Росії.

У компанії підтвердили, що його роботу повністю зупинено, а в країні перестали працювати десятки сервісів.

Також ми писали, що у ніч на 10 жовтня Сили оборони уразили станцію радіоелектронної боротьби, навчальний центр сержантів і пункти управління росіян.

Серед цілей були також склади та ремонтна база російської армії.

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