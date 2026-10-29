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Украина ракетным ударом поразила пусковую установку "Искандера", - Зеленский

20:23 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Украина осуществила два ракетных удара, которые уничтожили два российских истребителя и поразили пусковую установку "Искандера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Только что был доклад. Мы провели два ракетных удара, уничтожены два российских Су-34, и также поражена пусковая установка "Искандера". Я благодарю вас, ребята, за результат", - отметил глава государства.

Напомним, ВМС ВС Украины рассказали, что поразили береговым ракетным комплексом "Нептун" два вражеских истребителя Су-34 на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ.

Ранее, днем 25 октября, крылатые ракеты нанесли удар по заводу "Энергия" в Ельце Липецкой области РФ. Предприятие специализируется на производстве батарей для ракетных комплексов "Искандер" и "Кинжал".

Отметим, в ГУР раскрыли информацию об иностранных предприятиях и оборудовании, которые российский оборонно-промышленный комплекс использует для производства баллистических ракет.

Кроме того, Силы обороны Украины поразили ремонтную базу ракетных комплексов "Искандер-М" в Курской области.

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