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У Росії ракети атакували завод, який виробляє батареї для "Іскандерів" і "Кинджалів"

14:16 25.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У Росії ракети атакували завод, який виробляє батареї для "Іскандерів" і "Кинджалів" Ілюстративне фото: у Росії ракети атакували завод, який виробляє батареї для "Іскандерів" і "Кинджалів" (t.me/mchs_official)
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Вдень 25 жовтня крилаті ракети атакували завод "Енергія" в Єльці Липецької області РФ. Він виробляє батареї для "Іскандерів" і "Кинджалів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSTIN-канали.

За даними моніторингових каналів, у місті Єлець Липецької області під удар крилатих ракет міг потрапити завод "Енергія".

На місці удару спалахнула пожежа, над містом піднявся густий чорний дим. Район удару перекритий , до заводу приїхала велика кількість швидких.

Підприємство виготовляє джерела живлення для російського озброєння, зокрема ракет "Іскандер-М", "Іскандер", "Кинджал", комплексів "Панцир" і керованих авіабомб.

Завод перебуває під санкціями України, США, ЄС та інших країн.

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