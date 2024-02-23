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Україна провела переговори з Бельгією щодо використання заморожених російських активів

Фото: Україна хоче отримати російські активи (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україна та Бельгія провели переговори використання заморожених російських активів для відбудови України. Більшість активів знаходиться саме в Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

За даними прес-служби питання обговорювалося під час розмови першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко із міністром співробітництва з питань розвитку Бельгії Кароліною Женни.

"Сторони обговорили подальші кроки щодо співпраці в цьому напрямку. А саме - створення дієвого механізму компенсації збитків, завданих агресією РФ проти України. Він передбачає створення трьох ключових елементів - Міжнародного реєстру збитків, компенсаційної комісії та фонду, який ці компенсації сплачуватиме", - йдеться в повідомленні.

Російські активи в Бельгії

Нагадаємо, після початку війни Росії проти України країни Заходу заморозили російські активи приблизно на 280 млрд євро. Левова частка активів - по суті, цінних паперів, які інвестував російський центробанк, - заморожена в депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі. У Бельгії заморожено 250 млрд євро російських активів, розміщених через міжнародний депозитарій Euroclear.

Як заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо, податок на заморожені активи у 2023 році становив близько 1,3 млрд євро, а у 2024 році складе близько 1,7 млрд євро.

На початку лютого видання Financial Times писало, що Бельгія запропонувала країнам G7 план, який міг би дозволити розблокувати заморожені російські активи в Європі.

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.

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