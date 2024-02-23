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Украина провела переговоры с Бельгией об использовании замороженных российских активов

Фото: Украина хочет получить российские активы (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина и Бельгия провели переговоры по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины. Большая часть активов находится именно в Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

По данным пресс-службы, вопрос обсуждался во время разговора первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко с министром сотрудничества по вопросам развития Бельгии Каролиной Женни.

"Стороны обсудили дальнейшие шаги по сотрудничеству в этом направлении. А именно - создание действенного механизма компенсации ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины. Он предусматривает создание трех ключевых элементов - Международного реестра убытков, компенсационной комиссии и фонда, который эти компенсации будет платить", - говорится в сообщении.

Российские активы в Бельгии

Напомним, после начала войны России против Украины страны Запада заморозили российские активы примерно в 280 млрд евро. Львиная доля активов – по сути, ценных бумаг, которые инвестировал российский центробанк, – заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе. В Бельгии заморожено 250 млрд евро российских активов, размещенных через международный депозитарий Euroclear.

Как заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, налог на замороженные активы в 2023 году составил около 1,3 млрд евро, а в 2024 году составит около 1,7 млрд евро.

В начале февраля издание Financial Times писало, что Бельгия предложила странам G7 план, который мог позволить разблокировать замороженные российские активы в Европе.

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.

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