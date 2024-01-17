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Прем'єр Бельгії хоче чіткого механізму конфіскації російських активів на 280 млрд євро

Україна, Середа 17 січня 2024 12:51
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Прем'єр Бельгії хоче чіткого механізму конфіскації російських активів на 280 млрд євро Фото: прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Бельгія не проти конфіскації заморожених активів російського центрального банку на суму 280 мільярдів євро, але має бути чіткий механізм.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.

Де Кроо повідомив у Давосі, що Бельгія готова до обговорення того, що робити з активами та відсотками за ними.

"Ми не говоримо немає конфіскації активів. Але нам потрібно опрацювати механізм. Наприклад, їх можна використовувати як заставу для залучення коштів для України", - сказав він.

Де Кроо сказав, що ризик полягає в тому, що фінансова стабільність може бути підірвана, оскільки центральні банки часто розміщують активи один в одного.

"Ми відкриті для подальшого обговорення та готові брати участь у вирішенні питання щодо пошуку правової основи для цих переказів в Україну без дестабілізації світової фінансової системи", - сказав прем'єр.

Левова частка активів - по суті, цінних паперів, які інвестував російський центробанк, - заморожена в депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі.

За його словами, деякі цінні папери мають термін погашення і, отже, конвертуються у готівку. Ця операція оподатковується за ставкою 25%.

"Якщо є якийсь оподатковуваний дохід, ми ізолюємо його, щоб він міг піти в Україну", - заявив Де Кроо. За його словами, податок на заморожені активи у 2023 році становив близько 1,3 млрд євро, а у 2024 році складе близько 1,7 млрд євро.

Передача Україні російських активів

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення Росії до України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 3 січня заявив, що Сполучені Штати, Євросоюз та інші країни наблизилися до вирішення питання про направлення заморожених на Заході активів Росії на відновлення України.

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