Україна провела обмін полоненими з РФ, а США виділили новий пакет допомоги: новини за 30 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

У Запорізькій області ГУР та ОСУВ "Таврія" знищили ворожий штаб разом з окупантами.

Головком Олександр Сирський розповів про рекордні втрати РФ в Донецькій області: загарбники щодня втрачають близько 1700 осіб убитими та пораненими.

Вибори президента у Хорватії: проросійський кандидат переміг у першому турі, очікується другий

За підрахунками 100% бюлетенів, чинний президент Хорватії Зоран Міланович здобув перемогу у першому турі президентських виборів, набравши 49,09% голосів. Його найближчий суперник - Драган Приморац, ексміністр науки та кандидат від правлячого Хорватського демократичного союзу, здобув 19,35%.

Оскільки жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, другий тур відбудеться 12 січня.

Фіцо надіслав листа лідерам ЄС, поскаржившись на Зеленського через припинення транзиту газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. У листі він знову скаржиться на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.

Він написав лідерам ЄС, що, мовляв, "мовчазна згода з одностороннім рішенням президента України Володимира Зеленського є неправильною та ірраціональною" і це нібито "призведе до напруженості та заходів у відповідь".

В Україні відновили роботу перших трьох реєстрів через 10 днів після атаки

Міністерство юстиції України повідомило про відновлення роботи трьох нотаріальних реєстрів. Через десять днів після атаки запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.

Сибіга зробив заяву про відновлення дипвідносин з Сирією

"Виходимо з того, що нова Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України. Це прокладе шлях до відновлення дипломатичних відносин, політичного діалогу та роботи дипломатичних установ. Ми готові та чекаємо на кроки сирійської сторони", - зазначив глава МЗС Андрій Сибіга під час прес-конференції в Дамаску.

Байден оголосив про виділення майже 2,5 млрд доларів на безпекову допомогу Україні

"Я з гордістю оголошую майже 2,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії", - цитує слова президента США Джо Байдена Білий дім.



У Росії заявили про атаку на нафтопровід "Дружба" у Брянській області

Як пише російський Telegram-канал Mash, атака сталася вчора о 04:30 за місцевим часом. Удар, як стверджують росіяни, нібито був завданий українською ракетою-дроном "Пекло". Сам трубопровід, мовляв, не зачепило. Втім, внаслідок атаки частково зруйновано технічну будівлю на території.

Зазначимо, що магістральним нафтопроводом "Дружба" російська нафта йде через Білорусь до країн Європи.

Україна повернула з полону одразу 189 військових і цивільних

Як повідомив президент Володимир Зеленський, серед тих, кого повернули - захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту.

Роосіяни готуються до штурму у Херсонській області та очікують великих втрат, - АТЕШ

"Агент руху "АТЕШ" з 1218-го мотострілецького полку ЗС РФ повідомив, що командування готується до штурмових дій, очікуючи значних втрат особового складу", - йдеться в повідомленні партизанів.