Сили оборони знищили у Запорізькій області ворожий штаб разом з окупантами (відео)

Ілюстративне фото: Сили оборони знищили у Запорізькій області ворожий штаб разом з окупантами (Getty Images)

В рамках операції Головного управління розвідки (ГУР) та оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" було завдано ракетного удару по штабу російських окупантів у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР Міністерства оборони України.

Штаб у Запорізькій області виявили аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР Міністерства оборони. "У взаємодії з оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" завдали по об’єкту ракетного удару - штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень", - додає розвідка. Операції Сил оборони Сили оборони України активно проводять операції зі знищення ворожої інфраструктури, техніки та живої сили противника. Основні цілі таких дій - командні пункти, склади боєприпасів, логістичні вузли, а також системи протиповітряної оборони (ППО) та засоби зв’язку російської армії. Наприклад, нещодавно на тимчасово окупованій території Донецької області було знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фенікс". Також днями Сили оборони вразили склад зберігання "Шахедів" в Орловській області.