Сирський розповів про рекордні втрати РФ в Донецькій області: "Б'ємо окупанта без зупинки"

Росіяни продовжують безперервні м'ясні штурми у Донецькій області, зазнаючи рекордних втрат. За останній тиждень ворог щодня втрачає близько 1700 одиниць живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

"Працював у частинах і підрозділах, які ведуть оборонну операцію на Донеччині. Ці напрямки залишаються найгарячішими. Ворог продовжує здійснювати безперервні м'ясні штурми, зазнаючи рекордних втрат. Так, останнім тижнем, загарбники щодня втрачають близько 1700 осіб убитими та пораненими, а загалом цього року ця цифра становить уже 427 тисяч", - заявив Сирський.

За словами головнокомандувача ЗСУ, з командирами підрозділів було опрацьовано заходи для:

підвищення ефективності вогневого ураження противника;

надійного утримання рубежів та позицій;

забезпечення безперебійного постачання боєприпасів й дронів;

посилення підрозділів, які здійснюють оборону на передньому краю.

Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (facebook.com/CinCAFofUkraine)

У тому ж числі, як відзначив Сирський, увагу було приділено забезпеченню медичних підрозділів усім необхідним та організації ефективної евакуації поранених військових.

"Наша мета на цьому напрямку - максимальне знищення ворога та його резервів. Продовжуємо бити окупанта без зупинки", - додав він.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 29 грудня, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, на фронті було зафіксовано 186 бойових зіткнень. Зокрема вчора втрати ворога склали 2010 одиниць живої сили.

Як писав Інститут вивчення війни (ISW), українські бійці відновили раніше втрачені позиції біля Сіверська. Водночас фіксується просування ворога поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках.