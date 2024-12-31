Украина провела обмен пленными с РФ, а США выделили новый пакет помощи: новости за 30 декабря

Война России против Украины: последние новости

В Запорожской области ГУР и ОСУВ "Таврия" уничтожили вражеский штаб вместе с оккупантами.

Главком Александр Сырский рассказал о рекордных потерях РФ в Донецкой области: захватчики ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными.

Выборы президента в Хорватии: пророссийский кандидат победил в первом туре, ожидается второй

По подсчетам 100% бюллетеней, действующий президент Хорватии Зоран Миланович одержал победу в первом туре президентских выборов, набрав 49,09% голосов. Его ближайший соперник - Драган Приморац, экс-министр науки и кандидат от правящего Хорватского демократического союза, получил 19,35%.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур состоится 12 января.

Фицо направил письмо лидерам ЕС, пожаловавшись на Зеленского из-за прекращения транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо главе Европейского совета Антониу Кошты и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В письме он снова жалуется на отказ Украины продолжать транзит российского газа после 2024 года.

Он написал лидерам ЕС, что, мол, "молчаливое согласие с односторонним решением президента Украины Владимира Зеленского является неправильным и иррациональным" и это якобы "приведет к напряженности и ответным мерам".

В Украине возобновили работу первых трех реестров через 10 дней после атаки

Министерство юстиции Украины сообщило о возобновлении работы трех нотариальных реестров. Через десять дней после атаки заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков.

Сибига сделал заявление о восстановлении дипотношений с Сирией

"Исходим из того, что новая Сирия станет государством, которое будет уважать международное право, в частности территориальную целостность и суверенитет Украины. Это проложит путь к восстановлению дипломатических отношений, политического диалога и работы дипломатических учреждений. Мы готовы и ждем шагов сирийской стороны", - отметил глава МИД Андрей Сибига во время пресс-конференции в Дамаске.

Байден объявил о выделении почти 2,5 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности

"Я с гордостью объявляю почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии", - цитирует слова президента США Джо Байдена Белый дом.

В России заявили об атаке на нефтепровод "Дружба" в Брянской области

Как пишет российский Telegram-канал Mash, атака произошла вчера в 04:30 по местному времени. Удар, как утверждают россияне, якобы был нанесен украинской ракетой-дроном "Ад". Сам трубопровод, мол, не задело. Впрочем, в результате атаки частично разрушено техническое здание на территории.

Отметим, что по магистральному нефтепроводу "Дружба" российская нефть идет через Беларусь в страны Европы.

Украина вернула из плена сразу 189 военных и гражданских

Как сообщил президент Владимир Зеленский, среди тех, кого вернули - защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта.

Россияне готовятся к штурму в Херсонской области и ожидают больших потерь, - АТЕШ

"Агент движения "АТЕШ" из 1218-го мотострелкового полка ВС РФ сообщил, что командование готовится к штурмовым действиям, ожидая значительных потерь личного состава", - говорится в сообщении партизан.